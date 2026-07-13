Al pie del cañón

Aumentos anuales, un terreno sin ley

Aumentos anuales, un terreno sin ley
Lineth Rodríguez
13 de julio de 2026

Las empresas de distribución de Internet, telefonía y cable deben pensar que los panameños somos tontos o pecamos de inocentes. Aunque hace dos meses se formó un revolú en redes sociales por aumentos sin justificación y que luego una de estas explicara que había sido error, este julio han empezado a enviar mensajes por computadora para informar que el cliente tiene otro aumento; no hay opción, lo tienes y ya. Algunos echan el muerto al usuario, por no leer la letra pequeña del contrato; pero Asep tampoco ayuda a la gente.

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