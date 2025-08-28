Aumento de resfriados y descuidos

Los panameños estamos acostumbrados a medicarnos por cualquier malestar, aunque los doctores siempre nos advierten que no se debe hacer. El tema aquí es que, en esta temporada lluviosa prolongada, muchas de las enfermedades respiratorias no son un simple resfriado que se quita con dos pastillas de ibuprofeno o paracetamol. Hay dengue, alergias, influenza, Covid-19, por mencionar algunas de las más conocidas, por lo que no podemos esperar hasta ya sentirnos graves para acudir al doctor. Hay que estar atentos ante el malestar.