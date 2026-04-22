Atender la limpieza de cunetas

La temporada de lluvias se acerca gradualmente, lo que nos exige vigilar cunetas, ríos y quebradas obstruidas por maleza o desechos. Con las primeras crecidas, los retenedores de basura en los ríos de la capital alcanzarán su máxima capacidad; por ello, es vital que las autoridades agilicen limpiezas, siguiendo el ejemplo del Municipio de Chitré, que empezó lo propio. Debemos priorizar la prevención constante y no aguardar a que ocurra una tragedia para reaccionar. Es imperativo organizar cuadrillas de limpieza desde este preciso momento.