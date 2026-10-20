Aprovecharse de la miseria

Así como hay gente que realmente necesita, está afectada y tal vez aún no le ha llegado nada de ayuda tras el terremoto del pasado 9 de octubre, existen personas que sin ningún escrúpulo han empezado a compartir videos promoviendo historias falsas para aprovecharse de la ayuda que va camino al interior.

Sí, ha faltado organización tanto del lado estatal como de la empresa privada, pues no se puede distribuir a la deriva y esto está dando pie al “juega vivo”, permitiendo que gente que no padeció nada se pinte como víctima. ¡Cuidado con esa gente!