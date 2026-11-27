Muchas personas insisten en acumular mascotas que luego no pueden cuidar, convirtiendo sus hogares en focos de hacinamiento donde los animales terminan desnutridos, llenos de pulgas y en pésimo estado. Es urgente que la comunidad alce la voz para frenar este maltrato. El impactante caso de esta semana probablemente no sea el último, por lo que las autoridades deben aplicar castigos severos contra quienes insisten en estas prácticas. Si no puede cuidar a una mascota, pues llévela a un lugar en donde la reciban y luego la den en adopción.