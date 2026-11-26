Un estudio científico publicado en la revista Vertebrate Zoology identificó y describió seis nuevas especies de ranas cohete del género Colostethus que habitan en distintas serranías de Panamá. La investigación, liderada por el biólogo panameño Abel Batista, permitió establecer que poblaciones que durante décadas fueron consideradas una sola especie corresponden en realidad a seis diferentes.

Batista explicó que el proceso requirió años de expediciones y la combinación de distintas herramientas científicas para confirmar las diferencias. “Durante muchos años hicieron falta muchas expediciones y la unión de genética, bioacústica y morfología para demostrar que detrás de un solo nombre había seis especies”, expresó.

El análisis científico reunió trabajo de campo realizado entre 2006 y 2025. “No se puede proteger lo que no se conoce. Mientras creíamos que era una sola rana ampliamente distribuida, nadie veía el riesgo. Reconocerlas correctamente es el primer paso para evaluar su estado de conservación y comprender la verdadera riqueza biológica de Panamá”, manifestó Batista.

La investigación también advierte sobre las amenazas que enfrentan algunas de estas especies entre ellas: laa quitridiomicosis, enfermedad causada por un hongo, provocó declives en poblaciones de C. donosensis y C. portobelensis. Además, en la serranía de Majé, hábitat de C. chucantiensis, se perdió el 48% de la cobertura boscosa fuera de áreas protegidas entre 1992 y 2016, principalmente por la ganadería.

Según las estimaciones de los investigadores, sus ancestros llegaron desde Sudamérica hace aproximadamente 4.4 millones de años y, con el levantamiento de las montañas, distintas poblaciones quedaron aisladas en las serranías, lo que favoreció su diferenciación.

A partir de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los autores plantearon preliminarmente que cuatro especies podrían clasificarse como “en peligro”, una como “vulnerable” y otra como “casi amenazada”. Estas categorías son propuestas del estudio y no representan una evaluación oficial de la organización.

Los análisis de laboratorio se realizaron en la Unachi, en David; en la Universidad Palacký (República Checa) y en el centro Senckenberg (Alemania). El Ministerio de Ambiente otorgó los permisos de recolección.

La participación de Batista en la investigación contó con financiamiento del SNI de la Senacyt. “Durante los últimos nueve años, el apoyo de la Senacyt, a través del SNI, ha sido fundamental para dar continuidad a mis investigaciones sobre los anfibios y reptiles de Panamá. Este respaldo ha contribuido al descubrimiento y descripción de nuevas especies, al desarrollo de proyectos de conservación y ciencia ciudadana, así como al fortalecimiento de colaboraciones científicas internacionales”, afirmó Batista.