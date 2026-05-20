Ancianos sin hogar y jóvenes en drogas

Al recorrer las principales vías de la capital podemos ver la cantidad de ancianos y orates jalando bolsas enormes con basura, trapos, en busca de algo que puedan vender y les genere para alimento o para el vicio. Pero esta realidad se ha trasladado al interior del país, en donde solo se veían borrachos dormidos en las paradas de autobuses o cunetas.

Ahora, los jóvenes también deambulan a lo largo de la Panamericana, perdidos en las drogas, una realidad que nos golpea y a la cual hay que atacar; en un país tan pequeño, esto es falta de empatía social.