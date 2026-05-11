Alternativa de gestión municipal

La gestión municipal es un reto compartido entre las autoridades alcaldicias, los representantes, los empresarios y la ciudadanía en general.

Una prueba palpable de la importancia de esta sinergia es el turismo: una industria que, cuando es bien manejada, puede beneficiar a una gran cantidad de personas, generando empleos y mejorando la calidad de vida de quienes residen en el sector.

La inversión es fundamental, sobre todo en aspectos básicos como agua, electricidad y vías de acceso; sin embargo, la seguridad y el buen trato suman valor al destino.