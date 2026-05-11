Al pie del cañón

Alternativa de gestión municipal

Alternativa de gestión municipal
Yalena Ortiz
11 de mayo de 2026

La gestión municipal es un reto compartido entre las autoridades alcaldicias, los representantes, los empresarios y la ciudadanía en general.

Una prueba palpable de la importancia de esta sinergia es el turismo: una industria que, cuando es bien manejada, puede beneficiar a una gran cantidad de personas, generando empleos y mejorando la calidad de vida de quienes residen en el sector.

La inversión es fundamental, sobre todo en aspectos básicos como agua, electricidad y vías de acceso; sin embargo, la seguridad y el buen trato suman valor al destino.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR