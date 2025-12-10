Una generación en ascenso

Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 representan el inicio de un nuevo ciclo olímpico para muchos atletas. La delegación panameña que viajó a Lima demostró, con medallas, la buena generación de atletas que en la actualidad mantiene el legado de buenos prospectos en distintos deportes.

Los canaleros lograron cosechar 36 medallas, sin contar con la presencia de estrellas ya consagradas como Atheyna Bylon, Gianna Woodruff o Emily Santos. Gracias a estos logros, en al menos 15 deportes distintos, obtuvieron un triunfo importante.