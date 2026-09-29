A principios de este mes de septiembre, durante el acto de presentación y abanderamiento de la Delegación deportiva de Panamá para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que finalizaron el pasado sábado en Argentina, el director general de Pandeportes, durante su intervención, entre muchas cosas que dijo, aseguró que “estamos viviendo un renacimiento del deporte panameño”.

En una especie de nueva época de oro, que remorara los triunfos de los años 70. Y tal vez sea así, aunque no muchos lo quieran ver o aceptar. ¿Usted que cree?