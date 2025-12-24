¿Qué pasa con nuestro béis pro?

Es curioso y hasta irónico y un caso de estudio, que el béisbol, el denominado ‘deporte del panameño’, no tenga una liga profesional nacional que cultive a sus talentos. Los campeonatos nacionales anuales son lo más parecido a eso.

El experimento de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá, comúnmente conocida como PROBEIS, parece estar en veremos. El poco o nulo apoyo del fanático y el desinterés de empresas y gobiernos, podrían sepultar de una vez por todas a este proyecto. Nuestro béisbol merece su liga, ahora ¿sobrevivirá?