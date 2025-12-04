‘Panama Baseball Weekend’ 2025

Aunque a varios no le gusta admitir, a los panameños el béisbol es más que un deporte, es su deporte. Y no es de extrañar que proyectos que involucren conocer más sobre esta disciplina emocionen a los más pequeños.

En ese sentido, la Fundación Karl Chico Heron arranca desde hoy, dos días de clínicas deportivas gratuitas, dirigidas a menores de edad. Esta ocasión, se van hasta Metetí, Darién, para impactar a cientos de chicos.

Luego, el 5 de noviembre, viajan a La Chorrera, donde efectuarán un seminario de instructores. También allí, pero el día 6, hay otra clínica.