Nuestro fútbol, pronto a volver

El fútbol panameño, en su carácter liguero, se está proyectando para iniciar “con todo” su temporada 2026. Desde las ligas juveniles, de segunda y primera división, además de la femenina, a medianos de este mes, las acciones en el campo volverán.

Cambio de fichas, y renovaciones, intentando dar un aire fresco al balompié criolla. Es más, ahora se disputará el Torneo Clausura.

Y de igual manera, retornan las preocupaciones por la calidad de juego, arbitraje, condiciones de los estadios, salarios, gobernanza de los clubes, o sea, lo habitual.