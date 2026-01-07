Chiquita inicia contrataciones en empacadoras

A.Quintero | La empresa Chiquita Panamá anunció que inició las contrataciones en las empacadoras como parte de la segunda fase de la reactivación de la actividad bananera en Changuinola, Bocas del Toro.

De acuerdo con Alexander Gabarrete, vocero de la empresa, el proceso de contratación ha tenido una respuesta positiva durante las primeras semanas. Dijo que “en estas seis semanas que iniciamos, hemos tenido una buena afluencia de personas contratadas. El 70% con experiencia y el 30% que por primera vez trabajan, generando una experiencia positiva en la actividad bananera”. Gabarrete detalló que, “nos seguimos preparando para culminar esta etapa de contratación de las labores de campo y protección de fruta. Esto ha sido progresivo y ahora nos vamos a ir preparando para las labores de empacado”.

Agregó que “para febrero o finales estaremos realizando las primeras labores de cosechas para poder prepararnos y reactivar las exportaciones”.