Más acción en fecha intersemanal de LFF

El Torneo Clausura 2026 de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) retoma sus acciones a partir de hoy, con el arranque de su Jornada 8, que se disputará entre hoy y mañana.

El EFRE, el equipo más goleado en solo siete fechas, 71 tantos en contra y solo 4 a favor, curiosamente, con un partido ganado y 6 perdidos, no es el peor de la tabla, ese título recae en el FC Panamá Norte, que no conoce victorias ni empates.

Volviendo al EFRE, recibe a las Rayadas de Chiriquí, a las 4:00 p.m. en el Estadio de San Cristóbal. Se jugarán también otros dos encuentros hoy.