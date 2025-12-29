Emergentes para que todos disfruten

Las disciplinas deportivas emergentes en Panamá de alguna manera u otra han tenido su espacio. Su nicho muy ‘personal’ entre una reducida fanaticada, que incluye a amigos, familiares, conocidos o curiosos de esos atletas que pese a todo se dedican a estos deportes que no son tan 'populares', como otros que reciben múltiples apoyos (de gobierno y empresa privada) y tienen una infraestructura 'aceptable' para su práctica. Tal vez ese panorama cambie en el país, cuando cada vez se realicen eventos que llamen a las masas e incentiven a sus deportistas.