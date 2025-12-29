Ajuste de cuenta

Emergentes para que todos disfruten

Roberto Robinson
29 de diciembre de 2025

Las disciplinas deportivas emergentes en Panamá de alguna manera u otra han tenido su espacio.

Su nicho muy ‘personal’ entre una reducida fanaticada, que incluye a amigos, familiares, conocidos o curiosos de esos atletas que pese a todo se dedican a estos deportes que no son tan “populares”, como otros que reciben múltiples apoyos (de gobierno y empresa privada) y tienen una infraestructura “aceptable” para su práctica.

Tal vez ese panorama cambie en el país, cuando cada vez se realicen eventos que llamen a las masas e incentiven a sus deportistas.

