El fútbol y una deuda en Panamá

El fútbol sin temor a equivocarme es el deporte número 1 de la humanidad. Se podría entrar a debatir si genera dinero más o menos que otras disciplinas, pero esa pasión que miles de millones de seres humanos sienten cuando están cerca de un balón o ven algún partido, ya sea en vivo o desde algún dispositivo, es algo que ninguna otra disciplina logra transmitir. Panamá ha intentado introducir el fútbol por décadas. Y aunque hay casos de éxito, falta mucho por hacer. No solo por la exportación de talento, sino la creación y mantenimiento de todo un ecosistema local.