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El camino hacia el deporte profesional

El camino hacia el deporte profesional
Yalena Ortiz
19 de agosto de 2026

Los jóvenes que se inclinan por dedicar su vida a la actividad deportiva profesional deben realizar múltiples sacrificios. Además del desgaste físico, se enfrentan a una mayor presión social y a diversos obstáculos asociados tanto a la disciplina que practican como a las necesidades socioeconómicas de sus hogares. Por ello, resulta fundamental que ese esfuerzo valga la pena y que, en la medida de las posibilidades de cada ciudadano, empresa o entidad gubernamental, el camino sea menos espinoso. En este sentido, es prioritario brindarles el apoyo social necesario y un acompañamiento psicológico idóneo para asegurar su desarrollo integral.

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