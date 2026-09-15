Disminuir el riesgo

Realizar actividades físicas al aire libre y en buena compañía es excelente, sobre todo al estar rodeado de paisajes deslumbrantes; sin embargo, en todo deporte se deben medir los riesgos y cumplir con las normas que garanticen el bienestar de los atletas y de su entorno.

No importa si se trata del avistamiento de ballenas, una caminata, la escalada de una montaña o el patinaje nocturno por las calles de la ciudad de Panamá. Toda disciplina recreativa requiere reglas para mantenerse divertida y sana. Seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar accidentes innecesarios.