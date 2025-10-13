Facebook icon
Facebook icon
Twitter icon
Instagram icon
YouTube icon
lunes, 13 octubre 2025
Nacionales
Política
Economía
Internacionales
Deportes
Cultura
Tecnología
Opinión
Archivo
Presidente Mulino sanciona ley de adhesión al Mercosur
Decenas de pueblos siguen aislados en México por lluvias
Mánager de los Padres renuncia
Videos
Lilly Goodman vuelve con “Me siento libre”
La reconocida cantante dominicana Lilly Goodman está lista para su esperado reencuentro con el público panameño, agendado para el próximo 22 de noviembre en la Arena Roberto Durán. Como parte de su tour “Me siento libre”, la artista promete una velada cargada de fe y esperanza, con canciones nuevas y las que el público le pida.
13 de octubre de 2025
Tags:
música
|
concierto
|
Me siento libre
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
Space Playworld
Albrook Bowling
TE PUEDE INTERESAR