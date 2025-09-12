Ep.91 Enema Mental: El nuevo libro de Juan Carlos Tapia

El empresario y periodista Juan Carlos Tapia habla sobre su nuevo libro “Enema Mental”, el cuál presentará en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2025. También se refiere al Suntracs, a las huelgas, al peor presidente en la era democrática de Panamá y al futuro del país.