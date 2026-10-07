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miércoles, 07 octubre 2026
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El 7 de octubre de 2023 fue “el día más doloroso para el Estado de Israel”, embajador Cohen
El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, describe la masacre terrorista del 7 de octubre de 2023, cometida por los grupos terroristas Hamás y la Yihad Islámica. Cohen aseguró que el 7 de octubre es un “día doloroso para Israel” y el pueblo judío. Advirtió que Irán es la “cabeza de la serpiente del terrorismo”.
07 de octubre de 2026
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