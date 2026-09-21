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lunes, 21 septiembre 2026
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EEUU deportó a más de 25,000 personas a terceros países mediante acuerdos
Estados Unidos deportó a más de 25,000 personas en virtud de acuerdos secretos con 35 países para recibir a migrantes que no tienen vínculos con esas naciones, según una investigación publicada este lunes.
21 de septiembre de 2026
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