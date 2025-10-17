Facebook icon
viernes, 17 octubre 2025
Megajornada de reducción de mora quirúrgica en Aguadulce
El príncipe británico Andrés renuncia a su título real
Videos
Donde antes hubo abandono, hoy el agua vuelve a correr
Estamos cumpliendo al mejorar los sistemas de agua y saneamiento en todo el país. Más de 53 mil panameños hoy tienen agua potable en Coclé, Herrera, Los Santos, Colón, Darién y Chiriquí.¡Así se construye un Panamá con oportunidades para todos! #ConPasoFirme
17 de octubre de 2025
Tags:
Agua
|
Saneamiento
|
CONADES
|
Panamá
|
