Donde antes hubo abandono, hoy el agua vuelve a correr

Estamos cumpliendo al mejorar los sistemas de agua y saneamiento en todo el país. Más de 53 mil panameños hoy tienen agua potable en Coclé, Herrera, Los Santos, Colón, Darién y Chiriquí.¡Así se construye un Panamá con oportunidades para todos! #ConPasoFirme

17 de octubre de 2025
Agua
Saneamiento
CONADES
Panamá
