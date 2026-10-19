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Zelenski dice que las limitaciones en el sistema satelital Starshield obstaculizan a sus tropas

Zelenski dice que las limitaciones en el sistema satelital Starshield obstaculizan a sus tropas
Los participantes en el Foro de Seguridad de Varsovia escuchan al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el 12 de octubre de 2026 Wojtek Radwanski
AFP
19 de octubre de 2026

Las tropas ucranianas están siendo obstaculizadas por una reducción de la velocidad en los sistemas de los satélites estadounidenses que usan en el campo de batalla para coordinar ataques de drones contra las fuerzas armadas rusas, dijo este lunes el presidente Volodimir Zelenski.

Zelenski afirmó que las unidades en la primera línea reportaron que los equipos de Starshield "dejaron de funcionar a 130-160 kilómetros por hora en varios sectores del frente".

Ucrania acusó la semana pasada a Estados Unidos de reducir deliberadamente la velocidad de este sistema satelital perteneciente a la empresa SpaceX de Elon Musk, después de que el presidente Donald Trump criticara los bombardeos ucranianos contra refinerías rusas.

Ucrania utiliza Starshield para sus comunicaciones en el campo de batalla, sus ataques de alcance medio en territorio ocupado por Rusia y sus drones interceptores y también usa Starlink para fines civiles.

Las autoridades ucranianas afirmaron la semana pasada que no pudieron advertirle a los civiles de ataques inminentes con misiles y drones hasta después de que esos proyectiles impactaran.

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