Ya disponibles en España las traducciones de los ‘reels’ de Instagram y Facebook con Meta AI

Meta ha lanzado en España las traducciones con Meta AI en Instagram y Facebook, una herramienta que permite a los creadores de contenido traducir sus ‘reels’ del inglés al español en tiempo real, con procesos de doblaje y sincronización de labios en otro idioma.

La compañía tecnológica liderada por Mark Zuckerberg anunció esta función para todos los creadores el pasado mes de agosto, diseñada con el fin de que los vídeos compartidos pudieran llegar a nuevas audiencias de todo el mundo, independientemente de la barrera del idioma.

Ahora, Meta ha anunciado que ha comenzado ha lanzar de forma gradual la función de traducción de los ‘reels’ con Meta AI en España, que llegará durante los próximos días para el contenido de las redes sociales Instagram y Facebook, y que inicialmente permitirá las traducciones del inglés al español y viceversa, tal y como ha compartido en un comunicado.

En concreto, esta función consiste en el doblaje a otro idioma de los vídeos que los creadores han grabado en lengua materna, simulando su voz y sincronizando el movimiento de los labios para que parezca que lo están hablando. Además, los creadores podrán revisar las traducciones antes de publicarlas y activar o desactivar dicha traducción en cualquier momento.

También se ha introducido una nueva métrica en ‘Insights’ que muestra las visualizaciones por idioma para ayudar a la hora de enfocar los contenidos que se creen en el futuro.

Asimismo, Meta ha recordado que también permite subir hasta 20 pistas de audio traducidas para los ‘reels’ de Facebook, de cara a hacer que el contenido sea accesible para todos los usuarios. Esto facilita que los creadores suban varias pistas de audio dobladas en diferentes idiomas para un solo ‘reel’.

Al igual que con las traducciones con Meta AI, las personas podrán escuchar el ‘reel’ en su propio idioma mediante la pista de audio del idioma en cuestión, lo que permitirá “traspasar las barreras lingüísticas y seguir forjando relaciones más sólidas con públicos diversos”.