WhatsApp prepara su llegada a Apple Watch con una nueva aplicación beta

WhatsApp ha lanzado la versión beta de su aplicación oficial para los relojes Apple Watch, de manera que los usuarios puedan acceder a funciones más accesibles y completas, como la lista de chats, visualizar contenido multimedia y enviar audios, todo ello directamente desde su muñeca.

La plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta aún no dispone de una aplicación oficial para ‘smartwhatches’ con sistema operativo watchOS, al igual que ocurría con la aplicación para dispositivos iPadOS hasta el pasado mes de mayo.

Por tanto, actualmente, los usuarios que utilizan Apple Watch solo pueden recibir notificaciones de WhatsApp con los mensajes, así como responder de forma básica, resultando una experiencia limitada para la comunicación.

Sin embargo, ahora WhatsApp está trabajando en el lanzamiento de su aplicación oficial para relojes Apple Watch, con el lanzamiento de la beta ya disponible para su prueba por parte de algunos usuarios, tras instalar la versión iOS 25.32.10.71 desde la aplicación TestFlight.

Así lo ha compartido el medio especializado WaBetaInfo, quien ha podido acceder a esta nueva aplicación con soporte para watchOS y probar las funciones que ahora se podrán llevar a cabo directamente desde la muñeca de forma más accesible.

En concreto, con esta nueva ‘app’ en el Apple Watch los usuarios podrán gestionar las notificaciones más fácilmente, con una interfaz más sencilla para leer y responder los mensajes, al tener una apariencia más similar a como se ven los chats desde el ‘smartphone’ con todos los mensajes juntos.

Para responder, los usuarios podrán utilizar texto redactado, así como con reacciones de ‘emojis’. Incluso, podrán enviar mensajes de voz o dictar los mensajes mediante entrada de voz.

Siguiendo esta línea, los usuarios también podrán visualizar el contenido multimedia, como las imágenes y vídeos, de forma más accesible. Además, se ofrecerá una interfaz de lista de chats para acceder a las distintas conversaciones recientes directamente desde el reloj.

Todo ello deja atrás las interacciones limitadas a las notificaciones de WhatsApp, dado que ahora los usuarios podrán realizar acciones como buscar un chat concreto entre todas sus conversaciones y enviar un mensaje, sin necesidad de estar respondiendo a una notificación.

No obstante, cabe tener en cuenta que esta versión de WhatsApp necesita estar enlazada con un iPhone para funcionar, actuando como una aplicación complementaria en lugar de una ‘app’ independiente, como sí permite en su versión de escritorio. Con todo, se ha de disponer de la versión de sistema operativo watchOS 10.0 o posterior para poder utilizar esta ‘app’.