Venezuela desbloquea sitios informativos censurados por años

Varios portales de noticias que llevaban años censurados en Venezuela fueron desbloqueados este jueves por el regulador de las telecomunicaciones, y sus directivos celebran haber sobrevivido al silencio digital.

El anuncio se hizo horas antes del inicio el jueves de la segunda ronda de diálogo político entre el gobierno interino y la oposición, que abordará el tema de la libertad de expresión.

"Hemos podido aguantar, hemos podido inventar, y llegamos vivos hasta este momento", dijo a AFP el director del portal TalCual, Víctor Amaya, cuyo medio se encuentra bloqueado en internet desde julio de 2024.

Ocho meses después de una intervención estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció en su página web el "restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales".

Periodistas y oenegés denunciaron durante años el bloqueo de portales web como mecanismo de censura, siempre negado por el gobierno de Maduro, acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York.

Para acceder a esos sitios desde Venezuela había que utilizar un VPN (una conexión cifrada segura).

- "Los tenía censurados" -

Para Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrunes, "hay un reconocimiento" de parte de la autoridad reguladora de que "los tenía censurados, básicamente porque quiso, no había una resolución administrativa, una orden judicial que así lo exigiera".

El director de TalCual, cuyo portal ha sido liberado solo por algunas empresas de telecomunicaciones, se manifestó escéptico de que se quite el bloqueo a todos los medios castigados.

"Ojalá no pase como pasa con algunas excarcelaciones, que se anuncian 100, pero se verifican 60, se verifican 70", dijo vía WhatsApp, con la esperanza de que la medida permita al país "tener un ambiente de comunicación normalizado".

El periodista lamentó haber perdido desde el principio el 60% del tráfico que tenía su medio y que los anunciantes se alejaran por temor a ser castigados por la autoridades.

De su lado, NTN24 confirmó temprano que su página web estaba accesible en Venezuela, pero más tarde dijo que la entrada era intermitente; lo mismo reportaron otros medios.

También salieron de la lista de censura los medios venezolanos El Nacional, Efecto Cocuyo y El Pitazo.

- Años de "confrontación" -

La oenegé de derechos digitales VE Sin Filtro verificó el acceso de 17 portales web en varios proveedores de internet. Todavía registra al menos 188 sitios web bloqueados en el país, entre ellos 79 medios informativos.

"Hay que sacar al aire las páginas que no están en el aire en Venezuela", dijo a la televisión estatal el viceministro de gestión comunicacional, Gustavo Villapol, quien se pronunció en favor de dejar atrás la "polarización" y aprender de los "años duros de confrontación" en Venezuela.

"No podemos más nunca vilipendiar a personas sin tener pruebas en la mano. No podemos utilizar la comunicación para intereses externos al sentido vital de nuestra nación", indicó el funcionario.

Por su parte, la jefa de la delegación opositora en las conversaciones, Dinorah Figuera, saludó la decisión. "Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos, de manera plena y permanente", aclaró.

La mesa de diálogo político, auspiacida por Estados Unidos, pretende avanzar hacia una transición democrática.

La medida de este jueves fue recomendada horas antes por el programa para la paz y convivencia democrática, una instancia no gubernamental creada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington.

Antes de que iniciaran las mesas de diálogo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en junio que parte de la recuperación de Venezuela pasa por "crear las condiciones para una prensa libre e independiente".