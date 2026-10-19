Unidos por los Esports

Panamá dará un nuevo paso gigante en el deporte electrónico (Esports) al organizar y participar en la primera edición del Torneo Centroamericano de Esports, iniciativa de la recién creada Unión Centroamericana de Esports (UNCAES), una alianza que une a Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua para impulsar el desarrollo competitivo ‘gamer’ de la región.

Sin embargo, el sismo que impactó a Panamá el pasado 9 de octubre, ha modificado los planes. “Vamos a continuar con esta copa. No se han realizado los anuncios oficiales, inicialmente se tenía programada para finales de octubre, pero debido a lo sucedido, se está agendando para mediados de noviembre”, aseguró Alexandra Rangel, vicepresidenta de la Asociación Panameña de Esports (FEPAES) y presidenta de UNCAES.

“Esta copa, que significará el lanzamiento de la UNCAES, será netamente virtual, con cuatro categorías de videojuegos: EA Sports FC, EFootball, Street Fighter y Gran Turismo. Cada país, de los cuatro participantes, va a tomar parte con cuatro jugadores por cada categoría de juego”, señaló la también abogada.

“El papel de FEPAES se fundamenta en reglamentar a nivel centroamericano, de la manera correcta, los Esports, que podamos nosotros regular todo lo que tienen que ver con los reglamentos y las competencias internacionales que se haga el correcto orden de las cosas como tal. Así que entramos para eso, para unir esfuerzos y para lograr profesionalizar aún más, pero a nivel centroamericano, y unificar ciertos y esfuerzos. Y así, se sigan contemplando los Esports en competencias de circuito olímpico, a nivel de Juegos Olímpicos, mundiales; es para que nuestros atletas se mantengan en constante entrenamiento”, agregó.