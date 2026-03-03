Una nueva aplicación detecta si cerca de ti hay alguien con gafas inteligentes

Una nueva aplicación para Android se ha propuesto desvelar la presencia de gafas inteligentes en los alrededores que puedan estar grabando sin su consentimiento a los usuarios.

Las gafas inteligentes como las Ray-Ban Meta, Oakle Meta y Spectacles incluyen cámaras para fotografías y grabar en primera persona, al nivel de la vista de quien las lleva puesta. Sus diseños se han refinado con el tiempo, para que sean cómodas de llevar y tengan la apariencia de unas gafas normales y corrientes.

Precisamente, este diseño hace que no sea fácil distinguir cuándo alguien está usando una gafas inteligentes, lo que significa que los usuarios pueden estar siendo grabados o fotografiados sin su conocimiento ni consentimiento.

‘Nearby Glasses’ es una aplicación para Android que busca alertar a los usuarios si cerca de ellos hay gafas inteligentes en funcionamiento. Su creador, Yves Jeanrenaud, ha compartido el proyecto en GitHub bajo la modalidad de código abierto.

Como se explica en el repositorio, la aplicación detecta los identificadores Bluetooth de estos dispositivos y envía una notificación a los usuarios en base a una distancia que puede personalizarse, para que puedan actuar en consecuencia.