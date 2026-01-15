Uber, entre altas tarifas y deterioro del servicio, denuncian usuarios

Usuarios de la aplicación de transporte Uber, aseguran que se ha desmejorado el servicio que prestan, incluso en horas pico o dependiendo del clima, se establecen tarifas exageradas.

Consultados por Metro Libre, explicaron que antes los conductores ofrecían un trato más amable, los vehículos se encontraban más limpios, ofrecían agua, y las tarifas eran más accesibles, por lo que es evidente “un deterioro en la calidad del servicio”.

Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), señaló que “se trata de una plataforma que no ha sido debidamente regulada, por lo que recomendó a los usuarios actuar con cautela al utilizar estas aplicaciones hasta que cuenten con una reglamentación adecuada por las autoridades”.

José Gabriel Lezcano, presidente de la Unión Nacional de Conductores de Plataformas Digitales y Similares (UNCOPLADIS), explicó que “el deterioro del servicio se debe, en parte, a una menor rigurosidad en los procesos de selección de los conductores que ingresan a la plataforma, así como a la reducción de los controles que se aplicaban en sus inicios”.

Agregó que, “cuando las plataformas comenzaron a operar en Panamá, se realizaban capacitaciones más frecuentes, las activaciones eran presenciales y los conductores debían acudir a oficinas para recibir inducciones, además de someterse a evaluaciones psicológicas y, en algunos casos, a pruebas antidopaje. Estos procedimientos se han ido eliminando con el paso del tiempo”.

Lezcano detalló que, “actualmente el proceso de registro de los conductores se realiza de manera digital, a través de la aplicación, y las revisiones se efectúan de forma aleatoria una o dos veces al año”. Aunque aclaró que “existe cierto nivel de control, sin embargo, estos mecanismos ya no tienen la rigurosidad que se aplicaba en los primeros años de operación”.

Según Lezcano, “antes los aspirantes debían presentar su documentación de forma presencial para verificar el cumplimiento de requisitos como el tipo y año del vehículo y el récord policivo. Hoy no existe plena certeza sobre la autenticidad de los documentos cargados en la plataforma”.

Sobre el aumento de tarifas, Lezcano afirmó que esto se debe a la creación de nuevas categorías, como UberX, que se ubicaron por debajo de la tarifa original, anteriormente conocida como Uber Black y hoy denominada Uber Comfort.