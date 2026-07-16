TSMC anuncia inversión multimillonaria en EEUU y resultado récord en el 2T

El fabricante taiwanés de semiconductores TSMC invertirá 100.000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos, anunció la empresa este jueves, al tiempo que dio a conocer un beneficio neto trimestral récord impulsado por la enorme demanda de hardware para inteligencia artificial.

TSMC, el mayor fabricante por contrato de microchips utilizados en todo tipo de dispositivos, desde los teléfonos de Apple hasta los procesadores de Nvidia, ha sido uno de los principales ganadores de la carrera mundial por la IA.

Los gobiernos y los gigantes tecnológicos están invirtiendo enormes sumas en la construcción de centros de datos capaces de entrenar y ejecutar herramientas de IA, como chatbots, generadores de imágenes y agentes que pueden realizar tareas de forma autónoma.

Esto ha impulsado el negocio de los fabricantes de chips como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), lo que ha provocado escasez y disparado los precios.

“La megatendencia de la IA sigue impulsando la necesidad de cada vez más computación”, declaró su presidente, CC Wei, durante una conferencia sobre resultados.

“Ahora prevemos que el crecimiento de nuestros ingresos para todo el año 2026 se sitúe ligeramente por encima del 40% interanual, en dólares estadounidenses”, agregó.

El beneficio líquido de TSMC entre abril y junio escaló un 77,4% desde el mismo período del año anterior, hasta alcanzar 706.600 millones de nuevos dólares taiwaneses, unos 22.000 millones de dólares americanos.

Esa cifra superó con creces las estimaciones de analistas, que esperaban un lucro de 624.000 millones de nuevos dólares taiwaneses.

El resultado también sobrepasó su récord trimestral anterior.

TSMC destinará 100.000 millones de dólares adicionales a la construcción de “cuatro o más” instalaciones en Arizona, lo que elevará el total de los planes de inversión de la empresa en Estados Unidos a 265.000 millones de dólares.

El director financiero, Wendell Huang, señaló que TSMC aumentará su presupuesto de inversión de capital para 2026 hasta situarlo entre 60.000 y 64.000 millones de dólares, “para respaldar el crecimiento de [sus] clientes”.

Antes de la publicación de los resultados, el analista senior de Counterpoint Research, William Li, afirmó que el aumento de los ingresos de TSMC demostraba que “la inversión en infraestructura de IA sigue siendo excepcionalmente sólida a pesar de la incertidumbre macroeconómica”.