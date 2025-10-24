Tinder extiende la comprobación facial para confirmar que los usuarios son reales y mejorar la seguridad en la app

Tinder quiere asegurarse de que los usuarios son reales y para ello ha anunciado la expansión de la comprobación basada en el reconocimiento facial, que busca coincidencias con las fotografías de perfil, para mejorar la seguridad digital.

Cada nuevo usuario de Tinder debe completar un breve videoselfi que la plataforma de citas utilizará la detectar que se trata de una persona “real y físicamente presente” y para comprobar que el rostro es el mismo que el de las fotos de perfil.

Así ocurre ya en Colombia, Canadá, Australia, India y algunos países del Sudeste asiático, y también en el estado de California, en Estados Unidos. Ahora, la compañía ha anunciado sus planes para extenderlo a todo el país norteamericano y su intención de desplegarlo globalmente, como recoge en un comunicado.

“Hemos probado Face Check exhaustivamente y confiamos en su impacto positivo en el ecosistema de Tinder. La seguridad es fundamental en la experiencia de Tinder, ya que está integrada en cómo las personas se unen, hacen match y conectan”, ha expresado el director ejecutivo de Match Group y responsable de Tinder, Spencer Rascoff.

La compañía explica que los videoselfi solo se usan para la verificación y se eliminan poco después. Lo que se almacena es un mapa facial y un vector facial cifrados, que se usan para verificar las fotos, pero también para detectar fraudes y evitar cuentas duplicadas.

En combinación con otras medidas de seguridad, aseguran que se reduce en más del 60 por ciento la exposición a posibles actores maliciosos y disminuyen en más de un 40 por ciento los informes de actores maliciosos.