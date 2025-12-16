Threads prueba nuevas etiquetas de talento ‘Flair’ en las comunidades para conectar mejor a los usuarios

Threads ha presentado una nueva función de etiquetas de talento ‘Flair’ para los usuarios de las comunidades, que se mostrarán en las publicaciones compartidas dentro de una comunidad concreta para indicar el papel o talento del usuario en cuestión, mejorando la conexión de las personas.

La red social de ‘microblogging’ lanzó las comunidades en Thread en octubre de este año, un espacio público dentro de la plataforma de Meta que reúne a las personas para conversar sobre un mismo tema de su interés, como la NBA o los libros, y que se muestran como un hilo de conversación.

Desde entonces, Threads ha ido agregando nuevas comunidades y, para ayudar a comprender quién está compartiendo publicaciones dentro de una comunidad y conectar mejor a las personas, ha presentado una nueva etiqueta denominada ‘Flair’, como ha compartido en una publicación en la red social.

Concretamente, estas nuevas etiquetas se mostrarán en las publicaciones bajo el nombre de usuario y están pensadas para quienes participan publicando en las comunidades “con un nicho específico”, ya que hacen referencia a su talento o aptitud concretas, de cara a ofrecer más contexto sobre su persona.

De esta forma, según ha ejemplificado la compañía, si un usuario que participa en una comunidad sobre libros es un autor, podrá agregar una etiqueta ‘Flair’ de Autor. No obstante, esta etiqueta solo aparecerá bajo su nombre en las publicaciones que comparta dentro de dicha comunidad.

Por el momento, Threads ha matizado que estas etiquetas se han comenzado a probar con los usuarios de algunas comunidades concretas, por lo que no están disponibles a nivel general para todas las comunidades. Asimismo, para agregar una etiqueta, bastará con abrir el menú de opciones dentro de una comunidad y escoger la opción ‘Añadir ‘Flair’’.