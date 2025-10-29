Threads agrega publicaciones “fantasma” que desaparecen tras 24 horas

Meta ha presentado las nuevas publicaciones “fantasma” en la red social Threads, una opción con la que los usuarios podrán compartir publicaciones que se archivarán automáticamente 24 horas después, para poder expresar sus pensamientos “sin filtros”.

La red social de ‘microblogging’ pretende ofrecer un espacio en el que los usuarios puedan compartir sus ideas u opiniones “sin la presión de la permanencia o el perfeccionamiento” en este tipo de plataformas.

Para ello, ha lanzado las nuevas publicaciones “fantasma” que, una vez compartidas, tienen una duración de 24 horas visibles de forma pública y, tras ello, se archivan automáticamente desapareciendo del ‘feed’, como ha explicado Meta en un comunicado en su web.

Asimismo, las respuestas a las publicaciones fantasma se envían de forma privada a la bandeja de entrada de los usuarios que la hayan publicado, de manera que solo los creadores pueden ver a quién le ha gustado y quién ha respondido.

Para crear una publicación fantasma, basta con escribir el texto que se desee compartir y activar el icono en forma de bocadillo de texto fantasma situado junto al botón de publicar. De esta forma, los usuarios pueden sentirse seguros probando cosas nuevas y publicando ideas espontáneas”, como ha subrayado la compañía.

Con todo ello, se trata de una herramienta pensada para ofrecer nuevas experiencias de comunicación en Threads, que ya está disponible para todos los usuarios a nivel global, como las recientes opciones de ocultar contenido de texto en publicaciones que contienen spoilers.