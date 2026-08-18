Sophie Adenot, primera francesa en efectuar una caminata espacial fuera de la EEI

Sophie Adenot se convirtió el martes en la primera astronauta francesa en hacer una caminata fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI), según la NASA.

Durante la misión de casi seis horas y media, Adenot y el estadounidense Anil Menonlos intentaron sustituir una antena que permite a la EEI comunicarse con el centro de control de la misión en Houston, dijo la NASA.

"Estoy fuera", dijo Adenot, de 44 años, tras salir de la estación, a unos 400 kilómetros sobre la Tierra. "Me siento muy bien ahora".

Adenot es la segunda mujer europea en realizar una caminata espacial, después de la misión de 2022 de la astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

En las imágenes difundidas por la NASA de su aventura, se podía oír a Adenot y Menon conversando y riendo.

Si bien lograron retirar la antena, no pudieron sustituirla por un nuevo equipo debido a la falta de tiempo, indicó la NASA.

El presidente francés Emmanuel Macron celebró la caminata espacial de Adenot como un motivo de "orgullo francés".

"Qué día", dijo Adenot después de la caminata. "Mi más profundo agradecimiento a todos los que hicieron esto posible, los pioneros antes de nosotros, pero también los increíbles equipos que hoy trabajan tras bastidores".

Ingeniera de formación y antigua piloto de pruebas, Adenot se convirtió en febrero en la segunda francesa de la historia en viajar al espacio, después de la pionera Claudie Haigneré en 1996 y 2001.