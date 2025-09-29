Snapchat presenta nuevas opciones de planes de almacenamiento para guardar hasta 5TB de recuerdos de los usuarios

Snapchat ha presentado nuevos Planes de Almacenamiento de Recuerdos para los usuarios de la red social, de manera que, aquellos que actualmente acumulen más de 5 GB de Recuerdos, podrán ampliar su almacenamiento en la plataforma desde 100 GB adicionales hasta 5 TB con Snapchat Platinum.

La compañía ha asegurado que desde lanzó la función de Recuerdos en 2016, los usuarios han guardado más de un billón de imágenes de Recuerdos.

En este sentido, pretende ofrecer una opción para que su comunidad pueda seguir almacenando los momentos que quiera recordar y que haya compartido en la red social.

Así, Snapchat ha anunciado que está implementando opciones de suscripción a Planes de Almacenamiento de Recuerdos, pensados para los usuarios de la red social que acumulen más de 5 GB de este tipo de contenido guardado en su cuenta, según ha recogido la red social en una publicación en su página web.

En concreto, la plataforma ha detallado que estos planes ofrecerán una opción de 100 GB de espacio adicional por 1,99 dólares al mes (1,69 euros al cambio), así como 250 GB de almacenamiento con Snapchat+ por 3,99 dólares al mes (3,39 euros al cambio) o hasta 5 TB con Snapchat Platinum por 15,99 dólares mensuales (unos 13,62 euros al cambio), proporcionando hasta doce meses de almacenamiento temporal de Recuerdos para cualquiera que supere el límite de 5 GB.

Con todo ello, los usuarios podrán actualizar su Plan de Almacenamiento en cualquier momento, así como tendrán la opción de descargar sus Recuerdos directamente en sus dispositivos para almacenarlos de forma local.