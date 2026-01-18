Según Micron, el problema de la escasez de DRAM se encuentra en la variedad de densidades de estos módulos

Micron Technology es uno de los fabricantes de memoria que ha decidido apostar por la demanda de la inteligencia artificial, una decisión que no parece haber gustado a los consumidores, pero tiene su motivo en los problemas que derivan de fabricar DRAM en distintas densidades.

Micron cerró 2025 anunciando el fin de la marca de consumo Crucial, centrada en las memorias para ordenador, con el objetivo de dedicar sus recursos a fabricar memorias para los centros de datos. El cambio tiene su razón en la inteligencia artificial.

Precisamente, el sector tecnológico está experimentado una escasez en memorias RAM que afecta principalmente al consumo, y que obligará a subir los precios de los productos, como ya han anticipado algunos fabricantes.

“Lo que está sucediendo ahora es que se están ampliando los centros de datos, y el TAM [mercado direccionable total] del negocio empresarial o de centros de datos está creciendo: antes era del 30%, luego del 35%, luego del 40%, y ahora del 50% al 60%. El mercado general requiere más bits que antes. Y toda la industria tiene escasez de estos”, ha explicado el vicepresidente de Marketing de la Unidad de Negocio Móvil y de Clientes de Micron, Christopher Moore.

Ello ha llevado a que fabricantes como Micron hayan decidido priorizar la demanda de la IA antes que el consumo, algo que cree que “la gente debe entender”, como ha señalado Moore al medio especializado WCCFTECH.

Pero también ha remarcado que aunque haya abandonado Crucial, no ha dejado de lado el segmento de consumo. Asegura que siguen con su negocio como proveedor de módulos DRAM para fabricantes de equipos originales (EOM) como Dell o Asus, con el que aún controlan una parte importante de la cadena de suministro.

En cualquier caso, según entiende Moore, el problema no se encuentra tanto en la cantidad de DRAM que se fabrican sino en la variedad de densidades de estos módulos.

Esto se debe a que la producción de distintas densidades (por ejemplo, 8GB, 12GB y 16GB) requiere que las máquinas alternen entre unas y otras, y para hacer el cambio primero deben detenerse antes de iniciar la nueva tanda, lo que significa que se reduce la producción.

“Estamos trabajando con ellos [los OEM] para intentar estabilizar nuestra demanda al máximo para que podamos estabilizar nuestra oferta al máximo y maximizar la producción”, ha dicho Moore.