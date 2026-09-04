Robots humanoides asumen las tareas del hogar

Aspirar alfombras, trapear pisos, limpiar encimeras de cocina, la nevera e incluso asear el baño ya forma parte de las funciones que realizan los nuevos robots humanoides en áreas como San Francisco, en Estados Unidos.

Modelos desarrollados por empresas como Tau Robotics y Gatsby ejecutan estas labores domésticas por tarifas que van desde los $30 la hora hasta los $150 la jornada completa.

Sin embargo, tienen sus limitaciones, Alex Koch, director ejecutivo de Tau Robotics, manifestó en diversas entrevistas a medios internacionales las dificultades de esta tecnología en los espacios residenciales: “Los sistemas de inteligencia artificial disponibles hoy no pueden manejar por sí solos a un robot humanoide durante todas las tareas de limpieza dentro de una casa”.

El funcionamiento actual de estos prototipos depende en gran medida de la supervisión remota de operadores humanos para complementar las decisiones de la inteligencia artificial.

El tecnólogo Alex Neuman explicó que la presencia de estos dispositivos aún se encuentra en una fase muy temprana: “Muchos de estos robots son teleoperados, no autónomos; por eso sus movimientos no son tan ágiles. No lo veo llegando a Panamá ni este ni el próximo año. De hecho, ahora solo están en prueba en una ciudad y teleoperados. Necesitan más datos, pero tantos que podría no ser práctico”.

En paralelo a los prototipos humanoides, en la Feria Internacional de Electrónica de Consumo (IFA), que se desarrolla esta semana en Berlín, se han presentado alternativas especializadas para el mantenimiento del hogar. Entre las innovaciones destacan el primer robot para piscinas RockAqua P1 y el cortacésped RockNeo Q2 LiDAR de Roborock, así como los nuevos aspiradores de DJI equipados con brazos robóticos diseñados para limpiar debajo de los muebles, demostrando la rápida evolución del sector de electrodomésticos inteligentes.