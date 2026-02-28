Roborock lanza en España su nueva gama de robots de limpieza en colaboración con el Real Madrid

Roborock ha lanzado en España su nueva gama de robots de limpieza para el hogar, formada por los modelos Saros 20, Qrevo Curv 2 Flow y Qrevo Edge 2 Pro, en colaboración con el Real Madrid Club de Fútbol.Bajo el lema ‘The Greatest Meeting the Greatest’ (‘Lo mejor se une a lo mejor’), la compañía china ha llevado a cabo un evento en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid para mostrar sus últimas novedades, presentadas previamente en la feria de tecnología CES 2026 en Las Vegas (Estados Unidos).El Regional Manager de Roborock Europa, Ricky Ma, ha destacado el papel del mercado español para la marca, donde las unidades vendidas han aumentado un 196 por ciento en 2025 y el valor de venta se ha incrementado un 135 por ciento en el mismo periodo a pesar de ser un mercado 'altamente competitivo'.El evento ha contado con la presencia del exfutbolista y embajador del Real Madrid Roberto Carlos, que ha celebrado el acuerdo entre las dos empresas, por el que Roborock es socio global oficial del Real Madrid en la categoría de aspiradoras: 'Es un motivo de alegría, son dos marcas muy grandes', ha dicho.<b>Roborock Saros 20</b>La principal novedad es el robot Saros 20, que incorpora la nueva navegación 3D StarSight 2.0, que detecta hasta 300 tipos de objetos. Además, su diseño ultrafino de 7,98 cm incorpora el chasis elevable AdaptiLift 3.0, capaz de superar obstáculos de hasta 8,8 cm.El Saros 20 tiene una potencia de succión HyperForce de 35.000 Pa y también ofrece fregado impulsado por inteligencia artificial con la tecnología DirTect, en la que su cámara reconoce cada tipo de mancha y adopta la mejor función para eliminarla.'Es el producto que nuestros usuarios en España estaban esperando: capaz de detectar hasta los obstáculos más pequeños y con un sistema de mantenimiento más autónomo que nunca', ha explicado el PR Manager de Roborock para España y Portugal, Álvaro Martínez.Por otra parte, su base RockDock automatiza el lavado de la mopa con agua caliente a 100ºC, secado a 55ºC y autovaciado de polvo hasta 65 días.El nuevo Roborock Saros 20 ya está disponible por un precio rebajado de 1.289 euros hasta el próximo 12 de marzo, cuando aumentará a su precio original, de 1.499 euros.<b>Roborock Qrevo Curv 2 Flow</b>Otro de los modelos presentados es el Roborock Qrevo Curv 2 Flow, el primer robot aspirador con mopa de rodillo de la marca, que permite una limpieza completa en una sola pasada gracias a su anchura de 27 centímetros. Además, cuenta con un protector para el rodillo para adptarse al limpiado de alfombras.Está motorizado con la tecnología SpiraFlow de autolimpieza continua y ofrece una potencia de succión HyperForce de hasta 20.000 Pa. Por otra parte, está equipado con doble sistema antienredos certificado.El Roborock Qrevo Curv 2 Flow ya está a la venta por un precio rebajado de 699 euros hasta el 12 de marzo, cuando aumentará a su valor original de 899 euros.<b>Roborock Edge 2 Pro</b>A pesar de que el modelo Edge 2 Pro forma parte de la gama media de la marca, Roborock ha afirmado que cuenta con funciones premium gracias a su chasis dinámico AdaptiLift, capaz de elevar el robot hasta 10 mm para limpiar mejor en alfombras y superar obstáculos de hasta 4 cm.Su diseño ultrafino de 7,98 cm permite limpiar debajo de muebles con el navegador Retractsense. Ofrece una potencia de succión de hasta 25.000 Pa, y cuenta con sistema antienredos y mopas giratorias de alta presión para ajustarse mejor a bordes y esquinas.El Roborock Edge 2 Pro ya está disponible con una oferta promocional de 1.099 euros hasta el 12 de marzo, cuando recuperará su precio original de 1.299 euros.<b>Roborock F25 Ace Pro</b>Más allá de los nuevos lanzamientos, Roborock también ha ofrecido un vistazo al modelo F25 ACE Pro, que cuenta con la tecnología JetFoaming, que forma una espuma ultradensa para eliminar manchas difíciles en una sola pasada.Tiene una potencia de succión de 25.000 Pa e incluye un depósito de agua un 35 por ciento más grande que las generaciones anteriores, un rodillo antienredos avanzado con JawScrapers y una base de autolimpieza y secado inteligente a alta temperatura automatizada.