Roborock celebra en IFA su 11 aniversario con nuevos conceptos como el 4 en 1 Homewide Cleaning Combo

Roborock ha celebrado su undécimo aniversario de la mano de novedades como sus primeros robots cortacésped RockMow y RockNeo, actualizaciones para el robot aspirador con brazo robótico Saros Z70 y la presentación de su nuevo concepto 4 en 1 Homewide Cleaning Combo, que ofrece servicios de lavadora, secadora, aspiradora y friegasuelos.

Bajo el lema ‘Rocking Life, Inside and Out’ (Una vida llena de energía, por dentro y por fuera), la compañía ha aprovechado su paso por la feria tecnológica IFA 2025 como telón de fondo para dar a conocer sus últimas innovaciones en robótica doméstica, con productos diseñados con el objetivo de simplificar la vida diaria de los usuarios en limpieza y cuidado del hogar.

En este marco, Roborock ha subrayado que, en el primer semestre de 2025, ha sido nombrada como la marca “número uno de aspiradoras” por IDC en referencia a unidades vendidas y valor, en países como Dinamarca, Finlandia, Alemania, República de Corea, Noruega, Suecia y Turquía.

Asimismo, en términos de rendimiento financiero, la compañía ha recordado que, según su informe de mitad de año lanzado en agosto de 2025, Roborock ha obtenido un aumento de los ingresos del 78,96 por ciento interanual.

Además de estos datos, la compañía ha mostrado nuevos conceptos de desarrollo enmarcados en la tecnología para el hogar, concretamente con el nuevo Roborock 4 en 1 Homewide Cleaning Combo, un nuevo electrodoméstico que combina los sistemas de una lavadora, secadora, robot aspirador y su base.

A simple vista, se trata de un electrodoméstico habitual que unifica una lavadora y una secadora, sin embargo, en la parte inferior, dispone de un compartimento que actúa como base del robot aspirador, permitiendo que este quede escondido dentro del electrodoméstico para sus periodos de carga o autovaciado y limpieza.

Tal y como ha detallado Roborock, este avance en ingeniería es “el único producto capaz de cubrir tanto la limpieza de ropa como la del suelo”, ya que incluye un sistema de drenaje único para todo, con un solo conjunto de tuberías. De esta forma, el agua de lavado y el utilizado por la aspiradora se limpian y reutilizan con el mismo sistema, reduciendo el uso de agua y el espacio que requiere disponer de una base exclusiva para el robot aspirador.

Asimismo, la firma ha explicado durante una demostración que también cuenta con un control centralizado, es decir, un único panel táctil desde el que los usuarios pueden controlar todas las funciones del aspirador, así como del módulo de lavadora-secadora.

Siguiendo esta línea, incluye un control por voz similar al de otros dispositivos de limpieza de Roborock y se puede controlar mediante la aplicación de la compañía. Además, cabe destacar que el objetivo de Roborock es permitir la compatibilidad del Homewide Cleaning Combo con distintos robots aspiradores de la marca, de manera que los usuarios puedan actualizar sus modelos de robot manteniendo la base lavadora-secadora.

Además, los usuarios podrán limpiar fácilmente el compartimento de vaciado del robot aspirador, ya que la bolsa que recoge la suciedad se encuentra accesible también en la parte inferior del electrodoméstico, justo encima del compartimento de la aspiradora, y se puede cambiar de forma manual.

No obstante, por el momento, se trata de un nuevo concepto de electrodoméstico del hogar, que la marca pretende seguir desarrollando de cara a lanzarlo al mercado en un futuro.

Continuando con el interior del hogar, otra de las novedades ha sido la lavadora-secadora Roborock Zeo X, que llama la atención por su diseño elegante y moderno con una puerta totalmente integrada sin juntas. Este diseño queda integrado con el entorno y, cuando la lavadora-secadora está apagada, muestra una superficie de espejo oscuro, mientras que, una vez encendida, muestra los paneles luminosos y su interior iluminado.

Además, gracias a la tecnología de secado Zeo-cycle, Roborock Zeo X mantiene bajas las temperaturas, con alrededor de 50 °C para la mayoría de los tejidos y aproximadamente 37 °C para materiales delicados como la lana y la seda. Este secado de baja temperatura, junto a un doble flujo de aire, protege la ropa y garantiza un acabado suave en el tejido.

SAROS Z70Además de los nuevos robots aspiradores Qrevo Curv 2 Pro, así como las nuevas aspiradoras de mano Roborock F25 Ultra y las series H60 y H60 Hub, que incluyen novedades como los modos de limpieza tanto con vapor como con agua caliente en el caso de la F25 Ultra, o los 25.000 Pa de succión en el caso de la nueva Qrevo, Roborock también ha mostrado su robot aspirador Saros Z70.

Presentado durante el CES 2025, es el primer robot aspirador con brazo robótico Omnigrip de la compañía, capaz de coger y mover objetos, y ha recibido importantes actualizaciones de ‘software’ como el reconocimiento personalizable mediante inteligencia artificial (IA) con fines de identificación.

Así, además de los 108 objetos programados para ser identificados por el robot aspirador, los usuarios también podrán compartir fotografías para definir y etiquetar hasta 50 objetos adicionales en la aplicación. De esta manera, el Saros Z70 podrá encontrar los objetos por la casa y anotarlos tal y como están etiquetados en la aplicación durante su rutina de limpieza. No obstante, por el momento no está disponible la interacción con dichos objetos.

Por otra parte, se ha incorporado un modo de programación que permitirá a los usuarios utilizar un menú de arrastrar y soltar en la aplicación para crear programas personalizados en el robot. Por ejemplo, podrán configurar cada uno de los cinco ejes del OmniGrip a voluntad o el movimiento de determinadas maneras por el hogar, tras ello, al ejecutar el programa, el robot llevará a cabo todas las acciones programadas diseñadas por el usuario.

LOS PRIMEROS ROBOT CORTACÉSPED DE ROBOROCK

Finalmente, Roborock también ha lanzado durante IFA 2025 sus primeros robot cortacésped, adentrándose en la gama alta de la mano de las series RockMow y RockNeo.

En este caso, la tecnológica ha subrayado que, para sus primeros cortacéspedes han “aprovechado los años de innovación y excelencia” en navegación con IA para aspiradoras robóticas, incluyendo su control de precisión y automatización inteligente.

La nueva gama incluye tres modelos: RockMow Z1, RockMow S1 y RockNeo Q1 y aporta novedades como el sistema de tracción total AWD con motores independientes en cada rueda. Esto permite una cobertura de subida de pendientes de hasta el 80 por ciento, como ha subrayado Roborock durante una demostración. Sin embargo, por el momento no estarán disponibles en España.