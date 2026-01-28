Reino Unido quiere permitir que los sitios web rechacen la IA de Google

La Autoridad Británica de la Competencia (CMA, en inglés) propuso el miércoles permitir a sitios web rechazar que sus contenidos sean utilizados en la función “Vistas generales de IA” de Google, que genera resúmenes mediante inteligencia artificial a consultas de usuarios.

Esta propuesta, que ahora se somete a consulta pública, se produce tras la designación el pasado octubre de Google como “empresa estratégica en el mercado” de pesquisas en línea, debido al dominio de su motor de búsquedas, lo que la somete a normas más estrictas.

Los editores de sitios web, y en particular los de medios de comunicación, reprochan a la IA el saqueo de sus contenidos sin remuneración para alimentar sus modelos.

También acusan a los resúmenes generados por IA en las búsquedas de desalentar consultas de sus páginas originales, lo que reduce su tráfico y sus ingresos publicitarios.

Según la propuesta de la CMA, “los editores podrán negarse a que sus contenidos se utilicen para alimentar funciones de IA como las ‘Vistas generales de IA’ o para entrenar modelos de IA fuera de la búsqueda de Google”.

“Google también deberá adoptar medidas concretas para garantizar que el contenido de los editores esté correctamente atribuido en los resultados generados por IA”, añade el texto.

Según el regulador, el 90% de las búsquedas se realizan a través de Google en Reino Unido y más de 200.000 empresas británicas se publicitan en la plataforma.

“Todo nuevo control debe evitar perturbar la búsqueda de una manera que conduzca a una experiencia fragmentada o confusa para los usuarios”, comentó Ron Eden, responsable de productos de Google.

Eden subrayó que la empresa ofrece a los editores “una gama de controles para gestionar la forma en que su contenido aparece en la búsqueda”.

Entre sus otras propuestas, la CMA sugiere mostrar una pantalla que facilite el cambio del motor de búsqueda predeterminado y establecer normas que garanticen una clasificación equitativa de los resultados, algo que Google debería poder demostrar.

El plazo de esta consulta finaliza el 25 de febrero.

La regulación británica que permite designar a “empresas estratégicas en el mercado” se inspira en el Reglamento Europeo de Mercados Digitales, que deben respetar en la UE un puñado de gigantes tecnológicos, entre ellos Apple, Google y Meta, y que pretende poner fin a sus abusos de posición dominante.