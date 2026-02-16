Reino Unido corrige ley sobre la IA tras lagunas expuestas por el caso Grok

Reino Unido anunció el lunes un endurecimiento legislativo para someter a los ‘chatbots’ a las normas de seguridad en línea, tras la polémica por la imágenes de carácter sexual generadas por Grok, el asistente de inteligencia artificial (IA) de la red social X.

“Ninguna plataforma tendrá un salvoconducto”, afirmó el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, durante una visita a un centro social en Londres, prometiendo cerrar “las brechas que ponen en peligro a los niños”.

Este anuncio se inscribe en un movimiento de indignación internacional en torno a Grok, que puede generar imágenes desnudas a partir de fotos de personas reales.

El Ofcom, regulador británico de internet, abrió el 12 de enero una investigación para determinar si X, la red social de Elon Musk, incumplió sus obligaciones de moderación de contenidos ilegales y de protección de menores.

El regulador admitió después la existencia de un límite legal. Algunos ‘chatbots’ escapan a la reciente ley británica de seguridad en línea cuando “permiten únicamente interactuar con la propia IA sin contacto con otros usuarios”.

“No podemos actuar contra los daños en línea si no están cubiertos por la ley”, había advertido Ofcom, cuyo poder sancionador puede alcanzar hasta el 10% de la facturación mundial de una empresa.

Para remediar esta situación, el gobierno laborista prevé presentar una enmienda al “Proyecto de Ley de Delitos y Policía” con el fin de obligar a todos los ‘chatbots’ a proteger a sus usuarios contra contenidos ilegales, según un comunicado de Downing Street.

El ejecutivo también planea incluir en su proyecto de ley sobre el bienestar infantil medidas para intervenir “en cuestión de meses” si fuera necesario frente a los cambios tecnológicos.

“La tecnología evoluciona muy rápido y la ley debe seguir el ritmo”, afirmó Starmer.

Este refuerzo legislativo rompe con la postura más abierta que el líder laborista había adoptado en enero de 2025, cuando expresó su ambición de convertir al país en un laboratorio para la inteligencia artificial con el fin de atraer a los gigantes del sector, en detrimento de la regulación.