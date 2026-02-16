MINSA: 637 casos de dengue se registran en Panamá

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que en la semana epidemiológica N° 4, se registraron 637 casos de dengue a nivel nacional.

En un comunicado explicaron que de esa cifra, 564 casos son sin signos de alarma, 72 con signos de alarma y se reporta 1 caso de dengue grave.

No se notificaron casos de Zika ni Chikungunya en la semana N° 4.

La entidad destacó que continúa intensificando los operativos en todo el país para reducir los casos de dengue y hace un llamado a la población a eliminar todos los criaderos del mosquito y a tomar medidas de prevención.

Entre los principales síntomas del dengue se encuentran: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores en los musculares y dolor ocular.

El MINSA aseguró que la participación ciudadana es fundamental para controlar la propagación de la enfermedad.