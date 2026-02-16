Reanudan búsqueda de un hombre desaparecido en Charco Lajas, Chiriquí

Las labores de búsqueda y rescate de un hombre de 45 años desaparecido en el balneario Charco Lajas, distrito de Gualaca, Chiriquí, se reanudaron este lunes, 16 de febrero de 2026.

El incidente fue reportado el domingo 15 de febrero por la tarde, cuando el hombre ingresó al agua y no volvió a salir a la superficie.

Unidades del Cuerpo de Bomberos, junto con la Fuerza de Tarea Conjunta y buzos especializados, continúan la búsqueda con el apoyo de tecnología como un dron subacuático.

Las labores habían sido suspendidas el domingo debido a las condiciones climáticas y la turbidez del agua.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución en balnearios y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad.