Raspberry lleva la IA generativa a Raspberry Pi 5 con el módulo AI HAT+ 2 y su rendimiento de 40 TOPS

Raspberry ha anunciado un nuevo módulo para Raspberry Pi 5 que introduce en este ordenador la inteligencia artificial generativa, con un rendimiento de inferencia de 40 TOPS y la capacidad de ejecutar los modelos de manera local.AI HAT+ 2 es la respuesta de Raspberry a las necesidades de ejecutar los modelos de IA generativa, cada vez más populares. Para ello, incluye el acelerador de red neuronal Hailo-10H, que ofrece 40 TOPS de rendimiento de inferencia.De esta forma, ofrece más potencia respecto de la versión anterior, AI HAT+, que estaba disponible con los aceleradores de Hailo-8 de 26 TOPS y Hailo-8L de 13 TOPS para crear aplicaciones con modelos de visión inteligente.El nuevo módulo está diseñado también para afrontar cargas de trabajo de IA generativa, con la posibilidad de usar modelos como DeepSeek-R1-Distill, Llama3.2, Qwen2.5-Coder, Qwen2.5-Instruct y Qwen2, todos ellos de entre 1.000 millones y 1.500 millones de parámetros, aunque en el futuro habrás opciones, como informan desde Raspberry.A diferencia del módulo anterior, AI HAT+ 2 integra una RAM de 8GB que ayuda a que el acelerador pueda gestionar los modelos de manera más aficiente y fluida. Asimismo, ejecuta la IA en local, lo que permite mantener la privacidad y la seguridad.