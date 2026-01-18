Raspberry lleva la IA generativa a Raspberry Pi 5 con el módulo AI HAT+ 2 y su rendimiento de 40 TOPS

Raspberry ha anunciado un nuevo módulo para Raspberry Pi 5 que introduce en este ordenador la inteligencia artificial generativa, con un rendimiento de inferencia de 40 TOPS y la capacidad de ejecutar los modelos de manera local.

AI HAT+ 2 es la respuesta de Raspberry a las necesidades de ejecutar los modelos de IA generativa, cada vez más populares. Para ello, incluye el acelerador de red neuronal Hailo-10H, que ofrece 40 TOPS de rendimiento de inferencia.

De esta forma, ofrece más potencia respecto de la versión anterior, AI HAT+, que estaba disponible con los aceleradores de Hailo-8 de 26 TOPS y Hailo-8L de 13 TOPS para crear aplicaciones con modelos de visión inteligente.

El nuevo módulo está diseñado también para afrontar cargas de trabajo de IA generativa, con la posibilidad de usar modelos como DeepSeek-R1-Distill, Llama3.2, Qwen2.5-Coder, Qwen2.5-Instruct y Qwen2, todos ellos de entre 1.000 millones y 1.500 millones de parámetros, aunque en el futuro habrás opciones, como informan desde Raspberry.

A diferencia del módulo anterior, AI HAT+ 2 integra una RAM de 8GB que ayuda a que el acelerador pueda gestionar los modelos de manera más aficiente y fluida. Asimismo, ejecuta la IA en local, lo que permite mantener la privacidad y la seguridad.