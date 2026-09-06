Proyecto de ley permitiría a australianos rechazar algoritmos en redes sociales

Los australianos podrían tener la opción de rechazar los potentes algoritmos de las redes sociales bajo un proyecto de ley para controlar a los gigantes tecnológicos, informó el lunes una ministra.

La iniciativa, que exige a las empresas un “deber de diligencia digital”, sería presentada esta semana al Parlamento australiano.

Exigirá a empresas como Meta dar a los usuarios la opción de desactivar los algoritmos que adaptan las recomendaciones a sus gustos personales.

“Muchos australianos aprecian los algoritmos, tanto por disfrutar lo que les ofrecen como porque le resultan útiles”, declaró la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, a la televisión nacional ABC.

“Pero creemos que los gigantes tecnológicos deben darles la opción en primer lugar, y deben respetar esa opción”, agregó.

“Debemos darle a los australianos más decisión sobre lo que ven en sus feeds”, indicó.

Las empresas de redes sociales han estado bajo escrutinio por el uso de algoritmos supuestamente adictivos, y enfrentan acusaciones de dirigir a los usuarios hacia contenidos sensacionalistas o extremos para mantenerlos en la plataforma.

Australia adoptó en diciembre leyes que impiden a menores de usar redes sociales, como parte de una ofensiva pionera en el mundo para proteger a los niños del acoso en línea y de los “algoritmos depredadores”.

Otros países como Reino Unido y Francia también han adoptado este tipo de leyes.