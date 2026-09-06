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Proyecto de ley permitiría a australianos rechazar algoritmos en redes sociales

Proyecto de ley permitiría a australianos rechazar algoritmos en redes sociales
IMAGEN GENERADA CON IA | Modelado de un algoritmo.
AFP
06 de septiembre de 2026

Los australianos podrían tener la opción de rechazar los potentes algoritmos de las redes sociales bajo un proyecto de ley para controlar a los gigantes tecnológicos, informó el lunes una ministra.

La iniciativa, que exige a las empresas un “deber de diligencia digital”, sería presentada esta semana al Parlamento australiano.

Exigirá a empresas como Meta dar a los usuarios la opción de desactivar los algoritmos que adaptan las recomendaciones a sus gustos personales.

“Muchos australianos aprecian los algoritmos, tanto por disfrutar lo que les ofrecen como porque le resultan útiles”, declaró la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, a la televisión nacional ABC.

“Pero creemos que los gigantes tecnológicos deben darles la opción en primer lugar, y deben respetar esa opción”, agregó.

“Debemos darle a los australianos más decisión sobre lo que ven en sus feeds”, indicó.

Las empresas de redes sociales han estado bajo escrutinio por el uso de algoritmos supuestamente adictivos, y enfrentan acusaciones de dirigir a los usuarios hacia contenidos sensacionalistas o extremos para mantenerlos en la plataforma.

Australia adoptó en diciembre leyes que impiden a menores de usar redes sociales, como parte de una ofensiva pionera en el mundo para proteger a los niños del acoso en línea y de los “algoritmos depredadores”.

Otros países como Reino Unido y Francia también han adoptado este tipo de leyes.

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