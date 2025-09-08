Panameños brillan en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica celebrada en Brasil

Panamá obtuvo medallas de oro, plata, bronce y mención especial de manos de los cinco jóvenes de la Ciudad de Panamá que representaron al país en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA) que se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, en su XVII versión, realizada entre el 31 de agosto al 5 de septiembre.

Toni Zhu, del Instituto Episcopal San Cristóbal, obtuvo medalla de oro. Mientras tanto; Goten Loaiza, estudiante del Colegio Bilingüe de Panamá, ganó medalla de plata. Ulises Peña, del Instituto Fermín Naudeau y Jahir Zurdo, de la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro, lograron medallas de bronce, y Valentina Rincon Mayorga, del Instituto Episcopal San Cristóbal, recibió una mención honorífica.

Los olímpicos cursan el undécimo grado, y obtuvieron los mayores puntajes en la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCE) 2025, organizada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), con el apoyo de la Fundación Ciudad del Saber, en el mes de junio.

La OLAA, que reunió a representantes de 19 países, contó con la participación de los estudiantes más destacados en el campo de la física, la astronomía y la cohetería, tras obtener los puntajes más altos en sus competencias nacionales relacionadas a estas disciplinas.

El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Dr. Eduardo Ortega Barría, afirmó que la Senacyt organiza la OliPaCE y apoya la participación de los olímpicos panameños en iniciativas internacionales como la OLAA, porque “queremos despertar en los estudiantes panameños el interés por las ciencias espaciales, la física y la astronomía, y a la vez, promover el desarrollo de competencias en estas áreas de conocimiento”.