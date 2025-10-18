Panamá se prepara para la Open Championship América 2025 de Robótica Educativa

El Panama Convention Center está listo para recibir la Open Championship América Panamá 2025, evento internacional de robótica invitacional de la World Robot Olympiad (WRO), que se desarrollará del 19 al 21 de octubre bajo la coordinación de la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (FUNDESTEAM).

La inauguración oficial será mañana domingo, 19 de octubre, a las 4:30 p.m., y se espera la participación de 30 países de América, Asia y Europa, con una asistencia estimada de 1,500 personas, entre competidores, tutores, docentes, padres de familia y visitantes.

De acuerdo con la organización, Panamá vuelve a ser el epicentro de la robótica educativa mundial, con un evento de gran relevancia internacional que promueve la educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) entre estudiantes panameños, latinoamericanos y de otros continentes.

La Open Championship América cuenta con el respaldo de Promtur Panamá, el Ministerio de Educación y diversos actores del sector público y privado, que junto con FUNDESTEAM han impulsado el desarrollo científico y tecnológico del país durante los últimos 11 años, beneficiando a miles de estudiantes y docentes.