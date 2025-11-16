OPPO presenta Apex Guard, una suite tecnológica para reforzar la protección y la calidad de sus dispositivos

OPPO ha presentado Apex Guard, una suite tecnológica desarrollada para proteger la experiencia del usuario en ‘hardware’ y ‘software’ a través de la calidad en el diseño, los materiales, los procesos de fabricación y las pruebas rigurosas.

La firma tecnológica ha compartido su nuevo concepto de marca, Apex Guard, con el que redefine lo que los usuarios pueden esperar de sus ‘smartphones’, ya que unifica todas las líneas de producto de OPPO con un nuevo nivel de calidad.

Esta visión se integra en cada etapa del proceso de desarrollo del producto, desde la investigación inicial hasta la validación completa del dispositivo, para que cubra una vida útil extendida y eleve los estándares de la industria al siguiente nivel, como informa en una nota de prensa.

Apex Guard incluye el diseño del dispositivo para que sea resistente. Para ello, la compañía realiza “investigaciones pioneras en materiales y diseño de productos”, para que sean resistentes al agua, a las caídas y al desgaste diario, que le han permitido usar el acero de ultra alta resistencia y la aleación de aluminio grado aeroespacial AM04, y soluciones estructurales como Armour Shield.

Para ayudar a mantener la experiencia de uso más tiempo, se han incorporado innovaciones como la batería de silicio-carbono de OPPO, con material esférico de silicio-carbono personalizado, que extiende la vida útil de la celda de la batería en 400 ciclos adicionales.

La calidad también se eleva al contar con el reconocimiento de organizaciones internacionales de pruebas como TÜV Rheinland, TÜV SÜD y SGS, que incluyen múltiples rondas de evaluación de calidad para nuevos materiales y más de 180 pruebas de dispositivos desde la etapa previa de I+D hasta el final del ciclo de vida del producto.

La suite Apex Guard también incluye la innovación en ‘software’, que busca ofrecer una experiencia de usuario fluida. Para garantizarlo, OPPO ha desarrollado el nuevo motor de renderizado Luminous Rendering Engine en ColorOS 16 para el lanzamiento de aplicaciones y transiones suaves.

Para escenarios más exigentes, la tecnología de sincronización dinámica de fotogramas a nivel de chip (Chip-Level Dynamic Frame Sync Technology) dentro del nuevo motor Trinity Engine ayuda al sistema a responder en tiempo real al renderizado de fotogramas durante la multitarea.

Por su parte, la tecnología Sensor-Offload aprovecha el procesador para gestionar tareas críticas de sensores, reduciendo significativamente el consumo total de energía al grabar vídeos en 4K a 60fps. OPPO también ha introducido Instant Refresh en ColorOS 16 para dispositivos de gama de entrada, que reduce la fragmentación de datos y permite optimizar los permisos de aplicaciones con solo un toque.

A ello se suman las pruebas de durabilidad en los dispositivos, simulando el uso prolongado del teléfono durante períodos de 48, 60 o 72 meses, para asegurar que cada dispositivo mantiene la fluidez después de años de uso.

Esto lo hace también con sistemas de evaluación propios, como la Prueba de Referencia de Fluidez OPPO, que mide el rendimiento del ‘software’ en cientos de escenarios reales, mientras que el estándar pionero en la industria Parallel Animation Standard 6 Zero se centra en el lanzamiento de aplicaciones desde la pantalla de inicio y en transiciones sin interrupciones.

El concepto Apex Guard se ha presentado en la sede global y centro de I+D de OPPO en el Campus Binhai Bay, en China, que cuenta con una serie de laboratorios avanzados en los que se realizan evaluaciones de calidad para garantizar ‘hardware’ fiable y una experiencia de usuario de software fluida.